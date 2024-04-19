Беларусь обсуждает экономическое сотрудничество с Северной Кореей в «меняющуюся эпоху»

Находящийся с рабочим визитом в Северной Корее замминистра иностранных дел РБ Евгений Шестаков 18 апреля обсудил с замглавой МИД Северной Кореи Им Чхон Илем сотрудничество в сфере экономики и культуры, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стороны договорились укреплять коммуникацию и контакты в ответ на "требования меняющейся эпохи", активно стимулировать сотрудничество в сфере экономики и культуры, оказывать взаимную поддержку на международной арене, развивая традиционно дружественные отношения между странами.

Также состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес региональным и международным вопросам.

Шестаков находится в Пхеньяне с 16 апреля.