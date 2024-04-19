Страны G7 требуют освобождения политзаключенных в Беларуси

Страны G7 выступили с требованием к властям освободить политзаключенных в Беларуси, следует из коммюнике министров иностранных дел G7 по итогам саммита.

"Мы подтверждаем наше осуждение соучастия белорусского режима в войне России против Украины. Мы выражаем нашу постоянную обеспокоенность продолжающимися репрессиями режима в отношении независимых СМИ, гражданского общества, а также оппозиции и граждан, мирно выражающих свои взгляды. Мы также осуждаем жестокое обращение с политическими заключенными и требуем их немедленного и безоговорочного освобождения", - говорится в документе.

На саммит министров иностранных дел G7 в итальянском Капри в этом году впервые была приглашена Светлана Тихановская.