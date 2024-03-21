Десятки нобелевских лауреатов требуют освобождения политзаключенных в Беларуси

Более двух десятков лауреатов Нобелевской премии выступили с открытым письмом, в котором осудили "человеческую катастрофу" репрессий в Беларуси и потребовали немедленного освобождения политических заключенных в этой авторитарной стране.

Среди подписавших письмо - Оскар Ариас Санчес, бывший президент Коста-Рики, Хосе Рамуш-Орта, президент Восточного Тимора, Дмитрий Муратов, журналист и бывший главный редактор независимой российской "Новой газеты", и украинская правозащитница Александра Матвийчук.

Подписантами выступили лауреаты по литературе Светлана Алексиевич, Дж. М. Коэтзее и Герта Мюллер, а также еще 19 лауреатов по физике, химии, медицине и экономике, пишет The Independent.

«Целые семьи, многодетные матери, несовершеннолетние, тяжелобольные, пожилые люди и инвалиды в настоящее время содержатся в плену в ужасных условиях», — говорится в письме, которое адресовано правительствам всех стран ЕС, но в частности призывает Польшу как крупнейшего западного соседа Беларуси, оказать влияние путем приостановки железнодорожных грузовых перевозок в ЕС из Беларуси, включая транзит из России и Китая.

"За последние десятилетия Европа не видела гуманитарной катастрофы, связанной с политическими репрессиями, в таком масштабе на душу населения, как в Беларуси", - говорится в письме.

"Мы призываем правительства всех стран ЕС, но в первую очередь правительство Польши, принять немедленные меры, чтобы остановить жестокие репрессии в Беларуси и оказать давление с целью освобождения всех политических заключенных", - обращаются с призывом подписанты.

Журналисты, профессора, педагоги, врачи, музыканты, рабочие и студенты, общественные деятели и правозащитники, включая лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, находятся среди тех, кто заперт в восточноевропейской стране, которая граничит с Россией, Украиной и союзниками по НАТО Литвой и Латвией.

Резолюция «призывает» правительства всех стран мира ввести любые ограничительные меры против режима Лукашенко за «систематические нарушения трудовых и профсоюзных прав».

«Мы обращаемся к политикам, лидерам общественного мнения и всем людям доброй воли поддержать нашу гражданскую кампанию за освобождение политзаключенных в Беларуси. От вашей позиции и, что более важно, ваших действий зависят жизни тысяч невинных людей».