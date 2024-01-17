Белорусские правозащитники требуют расследования смерти политзаключенного Храсько

Белорусские правозащитники выступили с заявлением, в котором потребовали от Генпрокуратуры ми Следственного комитета РБ расследования обстоятельств смерти политзаключенного Вадима Храсько.

50-летний политзаключенный Вадим Храсько умер от пневмонии в ночь с 8 на 9 января 2024 года в колонии "Витьба".

Правозащитники допускают, что смерть Храсько могла быть вызвана несвоевременным оказанием ему надлежащей медицинской помощи.

Смерть Вадима Храсько – четвертая за последнее время смерть политзаключенного в белорусских исправительных учреждениях. В мае 2021 года в исправительной колонии № 17 в Шклове Могилевской области скончался политзаключенный Витольд Ашурок; в мае 2023 года в колонии "Витьба" умер политзаключенный Николай Климович; в июле 2023 года в больнице скорой медицинской помощи Гродно скончался художник Алесь Пушкин, которого привезли в больницу из тюрьмы № 1 Гродно.

«…очередная смерть политзаключенного в местах лишения свободы за столь короткое время из-за неоказания надлежащей медицинской помощи является следствием государственной политики бесчеловечного обращения с людьми, основанного на политических мотивах», - говорится в заявление правозащитников, которое цитируют белорусские и международные медиа.

Правозащитники также требуют от властей «провести проверку по всем случаям нарушения права на охрану здоровья в местах лишения свободы и принять соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности», а также «обеспечить надлежащую медицинскую помощь в местах лишения свободы, в том числе, наличие квалифицированного медицинского персонала и соответствующего оборудования».

Правозащитники также призывают белорусских судей при назначении наказания «учитывать состояние здоровья обвиняемых и не назначать им наказание в виде лишения свободы, когда того требуют обстоятельства».