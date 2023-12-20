Последнее обновление: 20.12.2023 16:40

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 16 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 16 человек за уголовное преследование со стороны властей по обвинению в разжигание иной социальной вражды или розни (ст. 130 УК РБ).

Правозащитники требуют от властей незамедлительно освободить Андрея Цалюка, Сергея Гриценю, Александра Жандорова, Ивана Пуздрова, Вадима Сасковца, Сергея Наумчика, Андрея Синицкого, Дмитрия Удалеева, Николая Амельченко, Максима Фролова, Татьяну Трофимчик, Ивана Кашко, Алексея Маевского, Алексея Ковалева, Андрея Лавриновича, Кирилла Крошкина, а также всех политзаключенных Беларуси.

В настоящее время число политзаключенных в стране составляет 1479 человек.

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