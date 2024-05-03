Лукашенко доволен результатом проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО

Лукашенко остался довольным по итогам проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО, лично наблюдая за процессом учений на Центральном командном пункте.

«Проверка прошла. Первый вопрос, который меня волновал, - чтобы это все было объективно и честно. Как военный человек, вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, - это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились», - констатировал Лукашенко.

«Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо - поразили, где надо - принудили к посадке и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе, разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы", - похвалили он.

"Одно только: если это все неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично. Будут результаты объективного контроля - тогда мы окончательно подведем итоги в Министерстве обороны. Поэтому у меня одна только настороженность - чтобы это было честно. Внезапная проверка - значит, знают те, кому надо. А остальные работают, как в военное время. Если это так, то молодцы. Это неплохо", - выразил сомнения Лукашенко.