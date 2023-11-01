В Беларуси проверяют реакцию на акты терроризма

В Беларуси началась проверка системы реагирования на акты терроризма, сообщил Совбез Беларуси.

"С 1 по 3 ноября 2023 года на территории Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности проводится проверка государственной системы реагирования на акты терроризма", - говорится в сообщении.

Ведомство предупредило о "временных ограничениях движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности», а также о «применении имитационных средств поражения в учебных целях".