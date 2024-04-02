Последнее обновление: 02.04.2024 10:31

Минобороны РБ сообщило о проведении учений с ополченцами в трех областях

В Беларуси в период с 2 по 4 апреля пройдут учения с силами территориальной обороны с привлечением добровольцев народного ополчения, сообщило Минобороны РБ.

В указанный период учения будут проводиться в Рогачевском и Кормянском районах Гомельской области и Вороновском районе Гродненской области (граничит с Литвой).

«В ходе учений планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 2 по 26 апреля в Вилейском районе Минской области пройдет учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.

В ходе сбора планируется осуществить прием военнообязанных территориальных войск и отработку вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

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