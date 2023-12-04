Белорусские правозащитник признали политзаключенными еще 8 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще восемь человек в связи с уголовным преследованием со стороны властей по 342 статье за групповые действия, нарушающие общественный порядок.

Правозащитники требуют от властей освободить Артура Панченко, Инну Богданович, Руслана Казакевича, Евгения Леонкова, Юрия Хлебовца, Станислава Рубашевского, Ольгу Желобкову, Александра Калина, а также всех остальных политзаключенных.

В настоящий момент число политзаключенных в Беларуси составляет 1453 человека.