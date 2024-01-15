В Беларуси в колонии умер 50-летний политзаключенный

В колонии «Витьба» от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько, сообщили на выходных белорусские медиа.

Храсько умер в ночь с 8 на 9 января от пневмонии. Его доставили из колонии в больницу, но медики уже не смогли спасти мужчину. 12 января Вадима Храсько похоронили в Минске.

Вадима Храсько был осужден по статье ст. 361−2 УК РБ (Финансирование деятельности экстремистского формирования) за несколько донатов к трем годам колонии. Храсько пробыл в колонии около двух месяцев.

Храсько стал четвертым политзаключенным, умершим в белорусской тюрьме. В мае 2021 года в исправительной колонии № 17 в Шклове Могилевской области умер политзаключенный Витольд Ашурок.

В мае 2023 года в колонии «Витьба» умер политзаключенный Николай Климович. В июле 2023 года в больнице скорой медицинской помощи Гродно скончался художник Алесь Пушкин.