МИД ФРГ возглавит Иоганн Вадефул, министром экономики станет Катерина Райхе

Правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляющий новое коалиционное Германии, выдвинул в понедельник бывшего депутата Бундестага и главу региональной энергетической компании Катерину Райхе на пост министра экономики страны, а эксперта по внешней политике Йоганна Вадефула - на пост министра иностранных дел.

ХДС во главе с Фридрихом Мерцем в начале апреля заключил коалиционное соглашение с социал-демократами. Одной из главных целей нового правительства назвали возрождение крупнейшей экономики Европы в ситуации, когда глобальная торговая война грозит дальнейшей рецессией в Германии, пишет Reuters.

По условиям соглашения христианские демократы Мерца получили посты министров экономики и иностранных дел, их родственная баварская партия Христианско-социальный союз (ХСС) - министра внутренних дел, а социал-демократы - министров обороны и финансов.

Бывший депутат Бундестага Катерина Райхе занимает пост главы региональной энергетической инфраструктурной компании Westenergie. С 2020 года она стала подразделением крупнейшего в Европе сетевого оператора E.ON.

51-летняя Райхе была депутатом немецкого парламента с 1998 по 2015 год и занимала должности парламентского секретаря в министерствах окружающей среды и транспорта.

Иоганн Вадефул, который является депутатом Бундестага с 2009 года, сменит на посту министра иностранных дел члена Партии зеленых Анналену Бербок.

Вадефул является заместителем председателя фракции ХДС/ХСС в парламенте, отвечая за вопросы международной и оборонной политики.

Ожидается, что голосование по утверждению нового правительства Германии состоится в Бундестаге 5 мая.