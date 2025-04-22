БЖД предложила Литве, Латвии и Польше возобновить прямое пассажирское сообщение

Белорусская железная дорога (БЖД) предложила восстановить прямое пассажирское сообщение с соседними странами — Литвой, Латвией и Польшей.

Как сообщил пресс-центр БЖД, предложение было озвучено на XXXIX заседании Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, которое прошло 14-17 апреля 2025 года в Варшаве.

Мероприятие прошло под председательством Мирослава Антоновича – председателя Комитета ОСЖД. В ней приняли участие представители 23 железнодорожных администраций и профильных предприятий.

На конференции подведены итоги работы организации, обсуждены вопросы развития международных грузовых и пассажирских перевозок на евроазиатском пространстве. Обозначены ключевые задачи по углублению взаимодействия в сфере информационных технологий и развития инфраструктуры, актуализации и совершенствованию нормативной правовой базы с целью повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта.

Белорусская железная дорога является членом Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) с 1992 года. Действующими членами ОСЖД являются транспортные министерства и центральные государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом, 28 стран: Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, КНДР, Республики Корея, Кыргызстана, Лаоса, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Румынии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии и Эстонии.