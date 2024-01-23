Сотрудники КГБ массово «навестили» родственников и бывших политзаключенных

Не менее 60 человек на данный момент подверглись сегодня преследованию в ходе рейда, который устроили сотрудники КГБ РБ по родственникам политзаключенным и бывшим политзаключенным по всей стране.

У некоторых провели обыски, известно о задержании 24 человек, сообщают белорусские и западные медиа со ссылкой на правозащитников.

Отмечается, что обыски и задержания продолжаются и на момент публикации. В постановлении на обыски и задержания указываются статьи за финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистских формированиях.