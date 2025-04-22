Последнее обновление: 22.04.2025 18:00

Госкомвоенпром Беларуси обсуждает создание совместных производств в Таджикистане

Председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус в ходе визита в Таджикистан встретился с министром промышленности и новых технологий Шерали Кабиром.

Как сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военно-технической сфере и отметили заинтересованность в дальнейшем его развитии, в том числе в создании совместных производств.

Достигнута также договоренность о проведении в текущем году первого заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.



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