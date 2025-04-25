Албания приостановила безвиз для белорусов

Правительство Албании 24 апреля 2025 года одобрило приостановление действия межправсоглашения с Беларусью о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщило информагентство ATA.

«Данное решение было принято в поддержку закона «О международных договорах в Республике Албания» с внесенными в него поправками по предложению министра Европы и иностранных дел», - говорится в сообщении.

Решение вступает в силу немедленно и публикуется в «Официальном вестнике».

В мае 2024 года албанское правительство отменило безвизовый въезд по белорусским дипломатическим и служебным паспортам.

Безвизовое соглашение Беларусь и Албания подписали 27 декабря 2019 года. Согласно документу, по обычным паспортам белорусы могли находиться в стране не более 30 дней с даты въезда.