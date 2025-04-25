Россия будет поставлять в Иран газ и профинансирует строительство новой АЭС

Россия договорилась о поставках в Иран 55 миллиардов кубометров газа в год и обязалась финансировать строительство новой атомной электростанции в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада.

Несмотря на то, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа после России, он импортирует газ, в том числе из Туркменистана, из-за серьезной нехватки инвестиций, частично вызванной санкциями США.

Агентство отмечает, что Россия может поставить 1,8 млрд кубометров природного газа в Иран в этом году по цене, которая еще не согласована.

Иран и Россия планируют создать региональный газовый хаб, в котором, вероятно, будут участвовать Катар и Туркменистан.

Пакнеджад сказал, что Иран подпишет с российскими компаниями соглашение на 4 миллиарда долларов на разработку семи иранских нефтяных месторождений.

Как пишет агентство, заявленный объем поставок газа - 55 млрд кубометров - соответствует пропускной способности разрушенного газопровода "Северный поток-1", прекратившего работать после взрывов в 2022 году.

Россия подписала с Ираном договор о стратегическом партнерстве. Обе страны находятся под санкциями Запада.