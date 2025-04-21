Трамп надеется на "сделку" РФ и Украины в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое заключение соглашения о прекращении военных действий в Украине. Об этом он в воскресенье написал в своей социальной сети Truth Social.

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе", - говорится в сообщении.

По его словам, обе страны затем смогут "вести крупный бизнес" с США и "заработать целое состояние".

Украина и США 17 апреля подписали меморандум о намерениях заключить сделку по полезным ископаемым. Дональд Трамп в тот же день заявил, что соглашение о недрах с Украиной может быть подписано уже 24 апреля.

"Сделка есть", - сказал глава Белого дома во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В последнее время США усиливают давление на Москву и Киев в вопросе завершения войны в Украине. Трамп в заявлении 18 апреля дал понять, что при отсутствии готовности к компромиссу с обеих сторон Вашингтон не будет заинтересован в продолжении посредничества.