Офис Тихановской представил проект Концепции возмещения вреда репрессированным

Офис Светланы Тихановской представил на общественное обсуждение Концепцию возмещения вреда лицам, репрессированным действующей властью в Беларуси.

Документ закладывает основные подходы и принципы в определение, кто является жертвами репрессий, каким образом будут восстановлены права этих людей и что государство будет делать в период перехода от диктатуры к демократии.

Первый раздел посвящен немедленному освобождению всех, кто находится в тюрьмах по политическим мотивам. Второй раздел концепции касается возмещения вреда, для чего демократически избранному парламенту потребуется принять соответствующий закон.

Концепция предполагает восстановление белорусов в правах, которые все эти годы нарушал режим Лукашенко, что означает признание самим государством совершения репрессий в отношении населения, наличия политических заключенных, также преступлений в отношении политических оппонентов.

Проект документа предусматривает, что за каждый месяц заключения политзаключенные должны получить не менее $500.

В концепции указано, что реабилитации перед обществом не подлежат лица, которые совершили насильственные преступления против личности, а также попавшие под санкции ЕС, США в связи с участием в политических репрессиях.