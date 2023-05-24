Госдеп США приветствовал помилование Протасевича

Американская администрация считает позитивным признаком помилование Романа Протасевича и призывает режим Лукашенко освободить всех политических заключенных.

С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

"Выскажусь в целом: освобождение даже одного политического заключенного в Беларуси является позитивным признаком. Особенно когда общее число политических заключенных продолжает расти, превысило 1,5 тыс.", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать помилование Протасевича.

При этом Миллер отметил, что власти Беларуси при задержании Протасевича нарушили нормы международного воздушного сообщения, заставили арестованного дать признательные показания.

"Однако это не извиняет вопиющее нарушение режимом Лукашенко правил международного авиационного сообщения. Имеется в виду перенаправление рейса Ryanair с единственной целью ареста господина Протасевича", - заявил Миллер.

"После ареста его бессовестно использовали как инструмент белорусских государственных средств массовой информации, его выставляли на телекамеры, принудили к даче признательных показаний. Несмотря на то что он был помилован, госпожа Сапега, которая его сопровождала, продолжает отбывать шестилетний срок заключения. Мы повторяем призыв к режиму освободить без условий всех несправедливо задержанных политических заключенных в Беларуси", - призвал Миллер.

Протасевич сообщил в понедельник, что указ о его помиловании Лукашенко подписал 16 мая после того, как Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тогда суд постановил оставить его под домашним арестом до вступления приговора в силу. Защита не стала обжаловать решение суда. 18 мая в Минском областном суде сообщили, что приговор вступил в силу.