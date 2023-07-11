В реанимации умер политзаключенный Алесь Пушкин

В Беларуси в реанимации умер политзаключенный художник Алесь Пушкин, отбывавший «наказание» в Гродненской тюрьме.

«Сёння ноччу у рэанімацыі пры невысветленых абставінах памёр Алесь Пушкін», - сообщила в Facebook его супруга Янина Демух.

Белорусский художник Алесь Пушкин был осужден на 5 лет в колонии строго режима за надругательство над государственными символами (статья 370 УК) и разжигание расовой, национальной, религиозной или другой социальной розни (часть 3 статьи 130 УК).

В больнице скорой помощи подтвердили, что Алесь Пушкин находился в реанимации под охраной.

Алесь Мухин (Пушкин) получил известность в конце 1980-х годов, он занимался как монументальной живописью, так и политическим активизмом — был сторонником независимой Беларуси.

Первые 15 суток он получил еще в 1988 году — за участие в митинге, в 1989-м его арестовали за перфоманс, когда Пушкин и соратники пытались пронести до дома правительства 12 оппозиционных плакатов. За это Алесю Пушкину дали два года условно с поражением в правах.

В 1999 году Пушкин устроил один из самых известных своих перфомансов “Гной для президента” — он привез тележку с навозом к администрации Александра Лукашенко. За это ему также дали два года условно.

В 1990-е и 2000-е художник много занимался оформлением храмов. Так, в 1996 году он оформил церковь в родной деревне Бобр, нарисовав картину “Судный день”. В лицах грешников на этой картине можно было угадать белорусского митрополита Филарета и Александра Лукашенко. В 2005 году, после того как картину показали по российскому телевидению, часть ее была замазана.

В марте 2021 года на Алеся Пушкина завели уголовное дело за демонстрацию на выставке портрета Евгения Жихаря — поэта и антисоветского деятеля, который в конце Второй мировой служил в немецких войсках, а затем до своей гибели в 1955 году возглавлял партизанский отряд, который занимался терактами и нападениями на территории Белорусской ССР.

Пушкина обвинили в реабилитации нацизма. Когда возбудили дело, художник был в Украине, но решил вернуться. 30 марта 2021-го его арестовали, а в марте 2022-го дали пять лет тюрьмы. На одном из заседаний перед приговором Пушкин в знак протеста порезал себе живот. Белорусские и международные правозащитные организации сразу признали его политическим заключенным.

Пушкину было 57 лет.