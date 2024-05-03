Латвия оборудует границу с Беларусью противотанковыми рвами

Латвия построит вдоль границы с Россией и Беларусью цепь опорных пунктов – защитных укреплений, различных препятствий, в том числе противотанковых рвов, и складов боеприпасов.

Первая оборонительная линия создается на расстоянии около километра от границы с Россией, недалеко от пограничного пункта Терехово в Луденском крае, сообщают латвийские СМИ.

Один из элементов – противотанковый ров, рассказал инженерный инспектор, полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

"Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту. В том числе танкам. Этот ров имеет заданные параметры, соответствующую глубину, чтобы он выполнял свое предназначение", – сказал Лаздиньш.

План антимобильности – это создание цепи искусственных препятствий и использование естественных препятствий: рек, болот, лесов. Минные поля создадут в случае военных действий. Пока речь идет о препятствиях без применения взрывчатых веществ.

"У этой земли есть владелец. Работы проходят по взаимному согласию: владелец позволяет выкопать здесь ров, но право собственности человек сохраняет полностью. Сначала мы сконцентрируемся на первой линии обороны, которая будет идти вдоль границы. Мы планируем вдоль границы выкопать противотанковые рвы, как это происходит сейчас здесь, а затем укрепить "зубами дракона", – отметил Лаздиньш.