Латвия пока не планирует полного закрытия границ с РФ и Беларусью

Латвийские власти пока не намерены полностью закрывать границу с Россией и Беларусью из-за всплеска нелегальной иммиграции, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По словам главы МВД, на сегодня поток нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе несколько уменьшился. Он не исключил, что из РФ в Финляндию пытаются попасть те же мигранты, которые ранее стремились попасть в Латвию, сообщает LETA.

"Мы находимся в контакте с нашими финскими коллегами и отслеживаем ситуацию", – добавил Козловскис.