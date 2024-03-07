Латвия намерена вернуть усиленный режим охраны границы с Беларусью

МВД Латвии на фоне новой волны нелегальных мигрантов предложило в ближайшее время восстановить усиленный режим охраны границы с Беларусью.

Планируется, что усиленный режим охраны границы будет действовать с 13 марта до 12 сентября 2024 года.

В зимние месяцы поток мигрантов в Латвию из Беларуси уменьшился, поэтому усиленный пограничный режим не продлевался после 10 февраля 2024 года. Однако сейчас Государственная пограничная охрана призывает вновь ввести усиленный пограничный режим.

Планируется восстановить усиленный режим охраны границы в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.