Последнее обновление: 07.03.2024 16:13

Латвия намерена вернуть усиленный режим охраны границы с Беларусью

МВД Латвии на фоне новой волны нелегальных мигрантов предложило в ближайшее время восстановить усиленный режим охраны границы с Беларусью.

Планируется, что усиленный режим охраны границы будет действовать с 13 марта до 12 сентября 2024 года.

В зимние месяцы поток мигрантов в Латвию из Беларуси уменьшился, поэтому усиленный пограничный режим не продлевался после 10 февраля 2024 года. Однако сейчас Государственная пограничная охрана призывает вновь ввести усиленный пограничный режим.

Планируется восстановить усиленный режим охраны границы в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование