Российская "дочка" Белоруснефти завершила строительство комплекса объектов подготовки газа в ЯНАО

АО "Нефтяная компания "Янгпур" (дочерняя компания Белоруснефти в России, ЯНАО) завершила строительство комплекса объектов подготовки газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке. Об этом сообщила пресс-служба Белоруснефти.

"12 марта состоялся запуск установки подготовки газа на Губкинском месторождении. Введены в эксплуатацию скважины N 428, 798, 819 Присклонового месторождения и внедрена инновационная схема подготовки попутного нефтяного газа со скважины N 516. На начальном этапе планируется общая сдача газа на уровне 250-300 тыс. м куб./сут., дополнительная добыча 15-25 тонн газового конденсата", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в компании, "это важный шаг в развитии компании, который позволит увеличить объемы сдачи товарного газа и получить дополнительные финансовые ресурсы".

В состав комплекса вошли система сырьевых и товарных газопроводов (9,6 км), установка подготовки газа на Губкинском м/р (800 тыс. м куб./сут.), коммерческий узел учета газа для сдачи в систему АО "Пургаз".

В сообщении отмечается, что "проект реализован в рекордные сроки (октябрь 2024 - февраль 2025-го)".

ПО "Белоруснефть" приобрело НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка (ЯНАО) площадью 1 тыс. 36 кв. км, также в активе шесть месторождений (на пяти ведется разработка), владеет правом пользования Южно-Тыдэоттинским участком недр (ЯНАО), разрабатывает Метельное газоконденсатное месторождение.

В августе 2021 года "Янгпур" купила НК "Пурнефть", в результате общая площадь активов составила около 2 тыс. кв. км. "Пурнефть" занимается поиском, разведкой, добычей нефти и попутного нефтяного газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке, который примыкает к Известинскому участку.