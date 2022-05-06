Последнее обновление: 06.05.2022 18:20

Беларусь и Россия внесут поправки в соглашение о цене на газ для РБ

Беларусь и Россия внесут изменения в межправительственное соглашение от 25 ноября 2011 года о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории.

Кроме того, будут внесены изменения в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз".

Соответствующие проекты протоколов одобрены указами № 166 и № 167 от 6 мая 2022 года.

Правительство Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов, внесение в них изменений, не имеющих принципиального характера, и подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.

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