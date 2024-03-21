Бывший владелец солнечной электростанции подал иск против Лукашенко

Гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад (Kiabod Tutunian Mashad) подал иск против властей Беларуси, утверждая, что государство экспроприировало солнечную электростанцию после отмены льгот по возобновляемым источникам энергии.

Речь идет о построенной ООО «Солар Лэнд» солнечной электростанцией в Чериковском районе Могилевской области.

Иск зарегистрирован в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 19 марта 2024 года, сообщают белорусские медиа.

Ответчиком выступают Республика Беларусь, президент, премьер-министр, министры иностранных дел, юстиции, экономики, энергетики и председатель Госкомимущества. Британского инвестора будет представлять Princeton Partners LLC, Dubai, UAE.

В качестве основания для подачи иска указано соглашение Великобритании и Беларуси о содействии осуществлению и защите инвестиций.

После отмены повышенных цен на закупаемую государством электроэнергию, произведенную с использованием возобновляемых источникам энергии, инвестор потребовал компенсацию, равную полной рыночной стоимости его инвестиций, оцениваемой в сотни миллионов долларов США.

Вместо переговоров власти конфисковали электростанцию и выставили ее на аукцион в марте 2024 года со стартовой ценой в 79 751 000 белорусских рублей (около 25 млн долларов). Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.