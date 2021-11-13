Путин пообещал поговорить с Лукашенко об угрозах перекрыть транзит газа в Европу

Владимир Путин допустил, что Лукашенко может перекрыть транзит российского газа в Европу, но надеется, что до такого не дойдет.

"Теоретически, конечно, Лукашенко… …может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"…это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью как с транзитной страной", - добавил он.

Путин сообщил, что обсудит с Лукашенко его слова о возможности перекрытия транзита газа в страны ЕС.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Ничего хорошего в этом нет. Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", - заверил Путин.