Премьер РФ поручил провести переговоры с Беларусью о ценах и поставках газа в 2022 году

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести переговоры с Беларусью для подписания протокола о ценах и поставках газа в 2022 году.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС

"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что проработанный Минэнерго проект протокола о порядке формирования цен (тарифов) согласован в правительстве России. На данный момент в документе указывается только продление срока его действия на год - до 31 декабря 2022 года.

Как заявил 9 сентября Владимир Путин после переговоров с Лукашенко, цена на газ в 2022 году для Беларуси останется без изменения - $128,5 за 1 тыс. куб. м. Также, сказал Путин, РФ не будет индексировать для Беларуси цену по долларовой инфляции.