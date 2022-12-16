Последнее обновление: 16.12.2022 16:00

Лукашенко заявил о срыве сроков по формированию рынка газа Беларуси и России

Лукашенко на тренировочном перед визитом Путина в Минск совещании заявил о срыве сроков выполнения союзной программы по формированию объединенного рынка газа Беларуси и РФ.

"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" – заявил Лукашенко.

Он снова напомнил о «равных условиях» для белорусских и российских предприятий.

"Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности. Это главное", - требует Лукашенко.

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