Последнее обновление: 19.12.2022 17:24

Путин и Лукашенко обсудят газовые нюансы

Путин и Лукашенко на переговорах в понедельник будут обсуждать газовые вопросы, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Это текущие вопросы, но, конечно, будут на повестке дня", - сказал Песков.

Он напомнил, что Лукашенко «буквально на прошлой неделе выступил с критикой в этом плане», заметив, что стороны запаздывают "с планами по созданию единого газового рынка".

"Здесь есть определенные нюансы, которые, конечно же, будут тоже на повестке дня", - заявил Песков.

Стоимость российского газа для Беларуси в 2022 году составляет $128,5 за 1 тыс. куб. м, с 1 апреля Минск оплачивает поставки газа в российских рублях.

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