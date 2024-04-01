Молдова импортирует из США пробную партию сжиженного газа

Молдовская энергетическая компания Energocom сообщила 1 апреля, что импортирует из США первый тестовый объем сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Newsmaker.

Как рассказал глава Energocom Виктор Брынзар, 1 и 2 апреля Молдова получит из греческого порта Александруполис по 14 тыс. МВт/ч природного газа в день. "Это эквивалентно 2,6 млн кубометров газа по конкурентоспособной цене. Мы сообщим гражданам, если договоримся продолжить это сотрудничество", – заверил он.

При этом Брынзар подчеркнул, что транспортировка СПГ – хорошая альтернатива российскому газу.

"Газ сжижают при низких температурах, его транспортируют по морю и затем регазифицируют. Диверсификация источников газа поможет дальнейшему укреплению энергетической безопасности Молдовы", – сказал глава Energocom, напомнив, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, а украинские власти ранее заявили, что не будут вести переговоры о его продлении.

В прошлом году греческая компания DEPA выиграла несколько государственных тендеров на поставку газа в Молдову, как для текущего потребления, так и для хранения в хранилищах. 30 ноября прошлого года Energocom и DEPA подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором выразили готовность активизировать сотрудничество в области поставок природного газа, в частности сжиженного.