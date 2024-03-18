ЕС и Египет подписали соглашение на 7,4 млрд евро в энергетике и миграции

Европейский Союз и Египет в воскресенье подписали финансовый пакет на сумму 7,4 млрд евро, направленный на поддержку североафриканской страны-должника, увеличение продаж энергоносителей в Европу и прекращение нелегальных потоков мигрантов.

Соглашение предусматривает выделение 5 миллиардов евро кредитов в течение четырех лет, 1,8 миллиарда евро инвестиций и сотни миллионов на двусторонние проекты, в том числе в сфере миграции, сказал европейский чиновник.

Соглашение о стратегическом партнерстве предусматривает увеличение газовых и других энергетических потоков, чтобы помочь Европе "еще больше отойти от российского газа".

Это соглашение является продолжением нескольких противоречивых соглашений, которые ЕС заключил с Ливией, Тунисом и Мавританией, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов через Средиземное море.

По данным Международной организации по миграции ООН, Египет уже принимает около 9 миллионов мигрантов и беженцев, в том числе 4 миллиона суданцев и 1,5 миллиона сирийцев.