Последнее обновление: 24.02.2025 15:11

ЕС усиливает ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

ЕС усиливает ограничения в отношении 53 компаний из России и других стран, которые "напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс".

"В отношении этих компаний будут ужесточены экспортные ограничения на поставку товаров и технологий двойного назначения, а также на поставку товаров и технологий, способствующих технологическому совершенствованию российского оборонного сектора". - говорится в заявлении Совета ЕС.

"Треть из них - российские, остальные из Китая (включая Гонконг), Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана. Эти компании вовлечены в обход торговых ограничений и снабжение материалами, необходимыми, в частности, для беспилотников и ракет", - отмечается в документе.

Кроме того, расширен ограничительный список на материалы, которые способствуют развитию военного производства, такие как: химические прекурсоры, программное обеспечение для станков с числовым программным управлением, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления беспилотниками.

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