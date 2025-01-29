Последнее обновление: 29.01.2025 16:33

ЕС обсуждает введение запрета на хранение российской нефти на территории союза

Страны Евросоюза обсуждать возможность ввести запрет на временное хранение российской нефти на территории союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС предлагает запретить временное хранение нефти из России на территории блока", - информирует агентство.

Кроме того, по данным источников Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность распространить ограничения на российские самолеты и самолеты, находящиеся под контролем России, запретить операции с большим списком российских портов и аэропортов, которые используются для переброски оружия и запрещенных деталей, необходимых для его производства.

Евросоюз также предлагает ввести ограничения на большее количество программного обеспечения, оборудования и технологий, "используемых в системах вооружения", а также ввести санкции против десятков компаний, включая фирмы в Китае, Турции и других странах, которые помогли Москве обойти меры ЕС.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков.

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