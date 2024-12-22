Новый пакет санкций ЕС будет содержать меры против конкретных секторов экономики РФ

Европейский союз (ЕС) планирует принять новый пакет санкций, 16-й по счету, против России к третьей годовщине войны в Украине в феврале 2025 года. Об этом пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на информированных дипломатов ЕС.

В частности, этот пакет будет содержать "меры против конкретных секторов российской экономики, которые до сих пор не были охвачены вообще или были охвачены в недостаточной степени".

Кроме того, 16-й пакет санкций будет включать дальнейшие санкции против лиц и организаций, которых "следует считать пропагандистами российского режима и ответственными за подрыв территориальной целостности Украины".

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий также хотели бы ввести запрет на въезд и заморозить активы других лиц, которые шпионили в пользу России и участвовали в дезинформационных кампаниях, в том числе в Германии.

В то же время Брюссель заявил, что будет "сложно" отследить причастность отдельных лиц к так называемым гибридным российским атакам и доказать их причастность к преступлению. По этой причине еще не решено, будут ли введены санкции 24 февраля за шпионаж в пользу России и дезинформацию.

Только 16 декабря Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против России. В частности, еще 52 судна из российского "теневого флота" были наказаны запретом на доступ к портам и определенным услугам.

Также в декабре ЕС впервые ввел санкции из-за так называемых гибридных российских атак.