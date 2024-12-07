Латвия и Литва затормозили принятие 15-го пакета антироссийских санкций ЕС

Две страны Европейского Союза – Латвия и Литва – отказались поддержать проект 15-го пакета санкций ЕС на встрече постоянных представителей в Брюсселе в пятницу, 6 декабря. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Обсуждение послов ЕМ в пятницу касалось новых ограничений в отношении компаний и нефтяных танкеров, которые помогают России обходить западные санкции.

Латвия и Литва отказались поддержать пакет, поскольку он также продлевал действие положения, позволяющего западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на действующие санкции, пишет Politico.

Положение, введенное в санкционных пакетах ЕС еще в декабре 2022 года, должно было помочь западным компаниям, которые стремятся вывести капитал из России, но не могут этого сделать по разным причинам.

Но критики утверждали, что этой лазейкой злоупотребляют, предоставляя компаниям слишком много политического прикрытия, чтобы оставаться в России.

"Жаль, что мы не смогли принять 15-й пакет санкций сегодня, поскольку Латвия и Литва не согласились на это. В то же время Европейская комиссия пообещала учесть их просьбу о гарантиях прекращения определенных исключений в 16-м пакете", – сказал дипломат ЕС Politico на условиях анонимности.

Ожидается, что пакет санкций будет вынесен на следующее обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

Напомним, предложения, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц. Ожидается, что впервые там будут присутствовать компании из Китая – это ответ на информацию о поддержке ими военного производства в России.

Также речь идет о новых мерах для борьбы с "теневым флотом" России, которым она обходит потолок цен на нефть, транспортируемую по морю: включение в черный список 48 танкеров.