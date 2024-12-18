В ЕС уже готовят 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пленарного заседания Европейского парламента.

Ожидается, что его представят странам-членам ЕС в январе 2025 года.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

Между тем группа из 12 государств, входящих в формат Нордично-Балтийской восьмерки "плюс", договорилась усилить мониторинг за судами, которые могут входить в так называемый теневой флот России.