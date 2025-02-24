Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Он затрагивает все: от кораблей теневого флота до игровых контроллеров, используемых для управления дронами. Теперь у нас самые масштабные санкции, которые ослабляют военные усилия России", - заявила она.

По ее словам, в условиях переговоров об украинском урегулировании необходимо "поставить Украину в максимально сильную позицию", а "санкции дают рычаги воздействия".

В сообщении совета говорится, что согласованы санкционные списки на 48 физических лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, совет учредил два новых критерия, "которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота" (...), и тех, кто "поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса".

Точный перечень санкций станет известен после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что проект антироссийских санкций содержал запрет на импорт алюминия из России, отключение еще 15 банков от системы SWIFT, а также санкции против СМИ и 70 судов так называемого теневого флота, который занимается перевозкой российской нефти. Полный запрет на алюминий может вступить в течение года. На переходный период для стран ЕС будут установлены импортные квоты. Пакет санкций также включал запрет транзакций с 11 российскими портами и аэропортами, отзыв лицензий на вещание восьми российских СМИ, новые запреты на поставки товаров в РФ, в том числе игровых приставок.

Между тем запрет на импорт российского СПГ в него не включен.