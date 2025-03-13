Евросоюз работает над 17-м пакетом антироссийских санкций

В Евросоюзе считают, что санкции ЕС в отношении России дают ожидаемый результат, идет работа над 17-м санкционным пакетом. Об этом заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Санкции в отношении России против организаций и физических лиц работают, они наносят ущерб российской экономике, и это именно то, чего мы хотели ожидать. Вот почему мы приняли 16 пакетов санкций. Они все были утверждены единогласно (государствами-членами ЕС). Теперь мы работаем над 17-м. Мы не остановимся в достижении наших целей", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Журналисты поинтересовались относительно последствий в случае непродления индивидуальных санкций в отношении РФ, которые истекают 15 марта и которые угрожает заблокировать Венгрия.

"Я могу вам сказать, что мы не оставляем усилий, чтобы прийти в срок к согласию о продлении этих санкций", - ответила представитель Каллас.