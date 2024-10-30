РФ ночью атаковала Украину 62 беспилотниками

Ночью на 30 октября российские войска атаковали Украину 62 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа и нанесли удар ракетой по частному сектору на Сумщине. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.

Согласно информации, 33 дрона удалось уничтожить, еще 25 были локально потеряны.

"По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. 25 беспилотников локально потеряно. Информация уточняется и обновляется", - говорится в сообщении

Кроме того, российская авиация постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.