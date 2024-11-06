В дагестанском Каспийске атаковали порт, где базируется флот России

В городе Каспийск в Дагестане атакован порт. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Подробностей он не раскрыл, лишь отметил, что в Каспийске базируются корабли Военно-морского флота России.

В российских Telegram-каналах заявили, что в Каспийске были слышны два взрыва около 06:55. По словам местных жителей, они якобы слышали звуки "пропеллера" и автоматной очереди, а после этого – "громкий хлопок".

Медиа РФ заявили, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали Каспийск дронами. А глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что БпЛА якобы "были уничтожены" над городом.

Однако в сети публикую кадры стрельбы и взрыва, предположительно на территории порта.

Каспийск – главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии РФ. Также там есть склады горюче-смазочных материалов, десантная площадка, полигон и арсенал береговых войск.

В 15 км от Каспийска находится аэропорт, были задержаны два авиарейса. От города до границы с Украиной больше 800 км по прямой.