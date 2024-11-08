РФ ночью запустила по Украине 62 БПЛА и 4 ракеты

В ночь на 8 ноября над Украиной были сбиты 62 российских БПЛА и 4 ракеты. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 8 ноября 2024 года россияне нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92 ударными БПЛА типа Shahed, беспилотниками неустановленного типа», - говорится в сообщении.

Кроме того, российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине и Сумщине.

Воздушные атаки отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях», - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ .

При этом 26 беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Один – в воздушном пространстве Украины.

В результате ночной атаки есть пострадавшие и жертвы, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.