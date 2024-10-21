В России убит причастный к трагедиям в Днепре и Кременчуге начальник штаба авиаэскадрильи

В России ликвидирован летчик Дмитрий Голенков, причастный к ракетным атакам на Украину с многочисленными жертвами. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Речь идет о пилоте 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Военно-космических сил РФ, базирующемся на аэродроме "Шайковка" и имеющем на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

По данным украинской военной разведки, утром 20 октября в селе Супонево под Брянском нашли тело убитого российского пилота, занимавшего должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

По данным ГУР, он причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. На момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Голенков также ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, среди которых шестеро детей.

В ГУР добавили, что тело Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, нанесенными, вероятно, молотком.