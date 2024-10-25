Последнее обновление: 25.10.2024 18:00

РФ ночью выпустила по Украине более 60 ударных беспилотников

В ночь на 25 октября Россия выпустила по Украине более 60 ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Украины (ВСУ).

Согласно информации, ночью россияне атаковали 63 дронами из российских Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

«По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 36 беспилотников в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство дронов было сбито в Одесской и Киевской областях», - говорится в сообщении ВСУ.

Кроме того, 16 российских беспилотников локационно потерялись.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование