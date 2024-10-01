Последнее обновление: 01.10.2024 16:15

Премьер РФ анонсировал массовый выпуск планшетов с российской ОС

Серийный выпуск планшетов с российской защищенной мобильной операционной системой (ОС) начнется в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод".

По его словам, на первом этапе планшеты будут предоставляться учителям школ для работы с электронным образовательным контентом.

Кроме того, в 2025 году начнется серийное производство российских базовых станций для сетей связи 4G и 5G.

"В целом Россия обладает современными технологиями, цифровыми платформами, освоила производство ряда сложных электронных устройств", - заверил Мишустин, которого цитируют медиа.

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