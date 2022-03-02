Власти России освободят IT-компании от налога, программистов — временно от призыва

Правительство России на три года освободит все IT-компании от налога на прибыль и проверок контрольными органами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», — сказал Мишустин.

Помимо этого сотрудники IT-компании получат отсрочку от призыва в армию на время их работы в компаниях и смогут оформить налоговую ипотеку.

Как сообщает РБК, ранее глава Минцифры Максут Шадаев направил Мишустину письмо, в котором ведомство предложило правительству пакет из десяти мер для удержания в стране программистов и развития IT-компаний.

Так, Минцифры предложило распространить механизм действующих налоговых льгот на IT-компании, которые получают доходы от размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах; освободить на 3 года всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ предоставить им льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы и отсрочку от армии.

Помимо этого ведомство рекомендовало упростить получение разрешения на работу и вида на жительство для иностранцев, привлекаемых для работы в российских IT-компаниях.

Также необходимо обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счет целевого бюджетного финансирования, отметили в Минцифры.