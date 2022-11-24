Более 10 тысяч IT-компаний в РФ лишатся аккредитации

Более 10 тысяч IT-компаний в России потеряют государственную аккредитацию, поскольку они своевременно не подали в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает Интерфакс.

"Из 26 тысяч 701 компании, которые имели аккредитацию до вступления в силу нового постановления правительства (о новом порядке аккредитации IT-компаний) не подали согласие 10 тысяч 141 компания", - сказал Шадаев в кулуарах международной конференции AI Journey в четверг.

По его словам, процесс лишения компаний госаккредитации уже запущен. "Де-факто уже процесс начался. Это жесткая норма постановления правительства. Мы многократно информировали и уведомляли через все наши каналы, через личный кабинет Госуслуг", - подчеркнул министр.

При этом глава Минцифры отметил, что компании, лишившись аккредитации, могут подать повторную заявку. "Нет никаких норм, которые препятствуют повторной подаче. Но при подаче они должны все равно представить согласие", - уточнил Шадаев.

В начале октября правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием стала доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, также учитывается средняя зарплата сотрудников, а компания должна иметь профильный IT-ОКВЭД в качестве основного. Сотрудники аккредитованной компании могли претендовать на отсрочку от мобилизации.

Все аккредитованные до этого IT-компании должны были в срок до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Если они это не сделают, то лишатся аккредитации, подчеркивали в Минцифры.