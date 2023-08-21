Все используемые в России SIM-карты обяжут производить на российских заводах

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минпромторгом, в России с 2025 года банковские карты, пропуски и другие типы smart-документов должны будут производиться внутри страны. Об этом сообщают российские медиа.

При этом с 1 марта 2026 года аналогичные меры будут распространяться и на SIM-карты.

Документ разрабатывался совместно с 19 российскими производителями радиочастотных меток, в числе которых «Микрон», «Гознак», «Ангстрем», «НМ-тех», НИИМЭ.

Пока основными поставщиками SIM-карт в РФ выступают Индия и Китай, смарт-карт – КНР.