Литва денонсировала соглашение Беларусью о защите инвестиций

Литовский Сейм денонсировал три международных соглашения по сотрудничеству с Россией и Беларусью.

В частности, отменено соглашение 1999 года между Литвой и Беларусью о поощрении и защите инвестиций и аналогичное соглашение с Россией, а также соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения.

"За" каждый законопроект проголосовали по 90-96 членов Сейма, по одному парламентарию были "против", а несколько воздержались.

Соглашения о поощрении инвестиций создавали правовую основу для содействия взаимным инвестициям путем предоставления гарантий, защиты от экспроприации, а также устанавливали неограниченный перевод инвестиционных средств за границу.

По мнению МИД Литвы, денонсация соглашений о поощрении инвестиций не повлечет негативных последствий для страны, их расторжение вступит в силу через 12 месяцев.

Литва ранее денонсировала соглашение с Беларусью о торгово-экономическом сотрудничестве, а также соглашение об основных принципах приграничного сотрудничества.