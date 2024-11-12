Последнее обновление: 12.11.2024 16:20

Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью

Сейм Литвы на пленарном заседании проголосовал за денонсацию соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве.

Решение было принято практически единогласно: за него высказались 93 депутата, 2 воздержались.

Ранее Минфин страны отмечал, что договоренность целесообразно денонсировать, так как с 2022 года таможня Литвы по сути никаких связей с таможенными белорусскими службами не поддерживает и информацией не обменивается. Однако торгующие с Беларусью лица направляют в литовские суды и в таможенный департамент документы, выданные белорусскими таможенными службами, в доказательство законности торговых операций и соблюдения международных санкций. Такую ситуацию Минфин назвал ненормальной.

Соглашение с Беларусью о таможенном сотрудничестве был подписан Литвой в 1996 году.

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